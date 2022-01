A seleção de Marrocos venceu esta sexta-feira as Ilhas Comores, por 2-0, na segunda jornada do grupo C da Taça das Nações Africanas (CAN), num desfecho que valeu desde já aos marroquinos a qualificação para os oitavos de final da competição.

Num duelo de supremacia de Marrocos, Selim Amallah e Zakaria Aboukhlal, respetivamente aos 16 e aos 89 minutos, fizeram os golos do triunfo de Marrocos, que é líder do grupo C, com seis pontos. As Ilhas Comores continuam no quarto e último lugar, sem pontos.

No outro jogo do grupo, a seleção de Gana não foi além de um empate ante o Gabão (1-1) e complicou as contas do apuramento. Os ganeses adiantaram-se aos 18 minutos, por Andre Ayew, mas os gaboneses empataram já na reta final do encontro, aos 88 minutos, por Jim Allevinah.

A seleção do Gabão, que ocupa o segundo lugar com quatro pontos, ficou privada da estrela da companhia, Pierre-Emerick Aubameyang, além de Mario Lemina e Axel Meyé, que, segundo informou esta sexta-feira a Federação Gabonesa de Futebol através da rede social Twitter, apresentam lesões cardíacas após terem estado infetados com covid-19. O Gana continua no terceiro lugar, agora com um ponto.

Além de Marrocos, também os Camarões, de António Conceição, já tinham selado o apuramento para os oitavos de final.

No grupo B, houve empate sem golos no Senegal-Guiné Conacri, seleções que ocupam os dois primeiros lugares do agrupamento (ambas agora com quatro pontos) num jogo para o qual os senegaleses ficaram privados em última hora de Pape Gueye, suspenso provisoriamente de todas as competições pela FIFA, enquanto decorrer uma investigação à transferência do médio do Watford para o Marselha, segundo revelou hoje o selecionador do Senegal, Aliou Cissé.

O Malawi relançou-se nas contas ao vencer o Zimbabué por 2-1: Gabadinho Mhango foi o herói da vitória, ao bisar aos 43 e 58 minutos para a reviravolta, depois de Ishmael Wadi ter marcado para o Zimbabué. Malawi tem três pontos no terceiro lugar e Zimbabué ainda não pontuou, ocupando a última posição do grupo B.