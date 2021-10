Issahaku, extremo ganês de 17 anos que o Sporting já garantiu, fez este fim de semana um golaço na derrota do Dreams FC frente ao Asante Kotoko, no campeonato do Gana: o extremo pegou na bola na zona frontal, passou por toda a gente que lhe apareceu à frente e marcou na cara do guarda-redes.

Recorde-se que Abdul Fatawu Issahaku é um jovem promessa de 17 anos, que o empresário já anunciou como reforço leonino, mas que só vai chegar a Alcochete em janeiro de 2022, quando chegar à maioridade.