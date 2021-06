O Barcelona confirmou, esta sexta-feira, a saída de García Pimienta do cargo de treinador da equipa B dos catalães.

O técnico de 46 anos, que passou por vários escalões do futebol de formação dos catalães, tinha mais um ano de contrato, mas o clube comunicou «que rescinde o seu contrato».

Pimienta levou o Barcelona à conquista da UEFA Youth League na época 2017/2018, a mesma em que assumiu funções na equipa B. Entrou na estrutura em 2001, como adjunto dos cadetes, onde estavam Lionel Messi, Piqué ou Cesc Fàbregas.

Trata-se da primeira grande mudança confirmada na estrutura técnica do Barcelona desde o regresso do presidente Joan Laporta e, segundo a imprensa espanhola, como o Mundo Deportivo ou o Sport, esta é apenas a primeira de várias saídas no futebol jovem do Barcelona, que assim deverá sofrer uma revolução técnica.