O galês Gareth Bale já é jogador do Tottenham para a época 2020/2021 e o seu agente, Jonathan Barnett, não acredita no regresso do avançado galês a Madrid, apesar de o acordo envolver para já um empréstimo.

«Espero que a questão de voltar ao Real Madrid não se coloque. Ele terá tanto sucesso no Tottenham que vai querer ficar e será fácil fazer o resto. Estou certo de que, se as coisas realmente funcionarem bem, não teremos problemas em que o Bale continue nos Spurs na próxima temporada. Este é o clube no qual ele quer jogar. Não vejo problema se quiser ficar mais um ano», disse, em declarações à BBC4, no programa desta terça-feira.

Barnett admitiu que «as coisas estavam mal» em Madrid e sentiu que o jogador «não foi tratado corretamente como alguém que tanto fez por um grande clube».

«Não quero culpar ninguém nem me meter nisso. Acho que o que os adeptos fizeram foi uma pena e o clube não ajudou», acrescentou.

Bale tem contrato com o clube espanhol válido até 2022.