Gareth Bale, ex-jogador do Real Madrid e do Tottenham, confessou recentemente o medo de entrar em falência após o fim da carreira e explicou os cuidados que teve desde cedo.

O ex-internacional galês, que se retirou após o Mundial de 2022, revelou em entrevista ao programa Front Office Sports que a gestão financeira sempre foi algo que o preocupou, de modo a querer evitar o mesmo destino de alguns jogadores que não souberam poupar e acabaram por ir à falência.

«Lê-se artigos sobre como as pessoas que abandonam o desporto profissional ficam arruinadas. Não sabem como gerir o dinheiro, não sabem como fazer todas essas coisas. Imagino que muitos desportistas vivam uma vida de luxo, algo que tento não fazer» explicou.

«Desde o início, tentei diversificar. Sempre tive a ideia fundamental de que tentaria investir o meu dinheiro em diferentes áreas, em diferentes coisas. Porque se um pilar for derrubado e não funcionar, o edifício não cairá por inteiro.»

Bale que chegou a ser, em 2016, o jogador mais bem pago do mundo, após a renovação por seis épocas com o Real Madrid. Atualmente, aos 36 anos, possui um património líquido próximo dos 150 milhões de euros,l segundo o Wales Online.

Nos últimos anos, o ex-jogador tem-se dedicado ao golfe, a investimentos imobiliários e negócios ligados ao desporto.

Na entrevista, Bale recordou ainda a proposta que apresentou no ano passado, como líder de um consórcio, para comprar o Cardiff City, admitindo que continua à espera de uma resposta por parte da atual administração do clube.