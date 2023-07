Já retirado do futebol, Gareth Bale recordou a passagem pelo Real Madrid numa entrevista ao The Times e, apesar de ter destacado os bons momentos que viveu no Santiago Bernabéu, lamentou os episódios duros que teve de enfrentar, como as críticas dos adeptos e da imprensa.

«Uma das razões pelas quais fui para Madrid, foi para jogar com Benzema e Cristiano, além daqueles que jogavam mais atrás, como Modric e Xabi Alonso. Senti que era uma oportunidade incrível de ir para um clube onde tinham jogadores incríveis. Eu queria jogar no Real Madrid por causa daquela camisola e houve momentos incríveis. Mas também existiram alguns momentos difíceis em que tudo é muito solitário, como quando todos te criticam, te insultam e vaiam, especialmente na primeira vez. Eu era muito jovem e não sabia lidar com toda essa pressão e expectativa», começou por dizer o ex-Real, que terminou a carreira aos 33 anos.

«Aprendi a deixar isso no estádio ou no centro de treinos. Se jogava mal, quando era mais jovem, trazia isso para casa. Eu nunca dormia bem. Aprendi quando fiquei mais velho a deixar os problemas no trabalho. Aprendi a lidar com a pressão e a não a levar tão a sério. É um jogo de futebol, não se trata de ir para casa e as coisas correrem mal na vida familiar. Não estávamos presos em casa, saíamos para comer, tínhamos os nossos sítios sossegados onde nos sentíamos bem, conhecíamos os donos e íamos um pouco mais cedo porque [os espanhóis] comiam muito tarde. Eu ainda gostava de jogar, mas chegou a um ponto em que queria passar mais tempo com a minha família. Os meus filhos estão a crescer tão rápido que senti que perdi muito», acrescentou.

O antigo internacional galês destacou ainda que nunca teve problemas com nenhum colega dos merengues, nem mesmo Cristiano Ronaldo.

«Todos os meus companheiros me apoiaram. Sei que falam da minha relação com o Ronaldo, mas nunca tive problemas com ninguém. Acho que nunca discuti com ninguém. Mesmo nos momentos difíceis, o balneário esteve bem. Sinceramente, gostei muito do meu tempo lá. Não tenho desculpas. Tomei a decisão certa», frisou.