Gareth Bale rompeu o silêncio e falou sobre o seu futuro no Real Madrid. O avançado galês revelou que os merengues «bloquearam tudo até ao último segundo» e impediram a sua saída na época passada.



Atualmente ao serviço do País de Gales, Bale assumiu sentir-se «muito feliz, bem recebido e apreciado» na seleção.



«O que se diz em Madrid não me importa», admitiu o avançado. O eventual regresso à Premier League é «algo que consideraria», mas reconhece que «está nas mãos do Real Madrid», disse à Sky Sports.



Aos 31 anos, Gareth Bale diz sentir-se «em boa forma, motivado e com muito para dar». O galês tem perdido espaço na equipa do Real Madrid e a imprensa espanhola dá conta que não faz parte dos planos de Zinedine Zidane para esta temporada.