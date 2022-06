Após semanas de indefinição sobre o próximo destino de Gareth Bale, o internacional galês anunciou que irá prosseguir a sua carreira no Los Angeles FC, da Major League Soccer.

O Cardiff City foi um dos clubes interessados na contratação do jogador de 32 anos. Agora, o proprietário do clube que disputa o Championship inglês revelou que o antigo jogador do Real Madrid esteve perto de ingressar no emblema da capital galesa.

«Tentámos o nosso melhor, mas falhámos. Para o Bale não era importante o dinheiro, ele só queria ajudar Cardiff e ajudar o País de Gales. Ele tentou de tudo para se juntar a nós, mas acho que a oferta do Los Angeles FC era boa demais para recusar», confidenciou Vincent Tan, proprietário do Cardiff City.

Tan explicou ainda que os acordos comerciais de Bale nos Estados Unidos foram muito importantes na escolha do jogador.