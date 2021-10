Reece James foi dispensado dos trabalhos da seleção inglesa, devido a lesão.

Uma decisão que não surpreende, uma vez que o treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, não se mostrou convencido com a chamada do lateral-direito. «Quando vi [a convocatória], pensei que talvez o Reece tivesse sido convocado para a equipa de polo aquático da Inglaterra, já que ele agora só está a treinar na piscina», afirmou o técnico alemão.

Para o seu lugar, o selecionador inglês, Gareth Southgate, convocou dois jogadores: Ben Chilwell, defesa esquerdo também dos blues, e Tammy Abraham, avançado da Roma, de José Mourinho.

A Inglaterra defronta nos próximos dias a Andorra e a Hungria, em jogos a contar para a qualificação do Mundial 2022.