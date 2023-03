O selecionador inglês, Gareth Southgate, foi forçado a mexer na convocatória para os jogos frente à Itália e Ucrânia, no arranque da qualificação para o Euro 2024.

Marcus Rashford lesionou-se no encontro deste domingo do Manchester United diante do Fulham e vai falhar os jogos dos «Three Lions», assim como Mason Mount, do Chelsea, e o guarda-redes Nick Pope, do Newcastle.

Apesar das três baixas, Southgate chamou apenas um substituto, neste caso Fraser Foster, para compor a baliza.