O ex-futebolista Gary Lineker foi afastado pela BBC da condução do programa de futebol Match of the Day.

Na origem da decisão está uma afirmação polémica na rede social Twitter e na qual Lineker comparava a nova lei de imigração do Reino Unido e o estilo de comunicação para justificar as mesmas às ideias e discurso típicas da Alemanha Nazi na década de 30 do século passado.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?