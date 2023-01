A BBC pediu desculpa pelo episódio desta terça-feira, em que sons pornográficos interromperam a transmissão apresentada pelo ex-futebolista inglês Gary Lineker antes do jogo entre o Wolverhampton e o Liverpool no Estádio Molineux, a contar para a Taça de Inglaterra.

Mais tarde, Lineker publicou no Twitter a fotografia de um telemóvel que se encontrava no estúdio e que terá sido a origem do embraço.

«No que diz respeito à sabotagem, foi bastante divertido», brincou o antigo internacional inglês.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023

Já a televisão pública britânica, não achou muita piada e divulgou um comunicado.

«Pedimos desculpas a qualquer telespectador ofendido durante a transmissão em direto do jogo de futebol esta noite», referiu a BBC.

No Twitter, o youtuber Jarvo adiantou no Twitter que tinha sido o autor da façanha. O jovem publicou mesmo um vídeo no qual liga para o telemóvel para ativar os sons.

Jarvo, cujo nome verdadeiro é Daniel Jarvis, foi banido em outubro de todos os eventos desportivos em Inglaterra e no País de Gales durante dois anos após invadir um jogo particular de críquete entre as seleções inglesa e indiana em setembro de 2021 e interromper o batedor inglês Jonny Bairstow.