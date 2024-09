Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, propôs esta segunda-feira uma ideia para reformular o futebol mundial.

Em conversa no podcast The Overlap, com Roy Keane, Ian Wright e Jamie Carragher, o atual comentador desportivo sugeriu a implementação de grandes penalidades no fim de todos os jogos empatados nos vários campeonatos.

«No final dos jogos para o campeonato que terminassem empatados, eu introduziria grandes penalidades para um ponto extra. Levarias dois pontos (em caso de vitória). Isso tornaria mais entusiasmante para um adepto que o veja pela primeira vez», referiu o ex-jogador.

«Se um miúdo for a um jogo pela primeira, ou única vez, e vir um empate 0-0 ou 1-1, pelo menos, haverá um vencedor. Os miúdos adoram penáltis. As minhas filhas adorariam penáltis no final», afirmou, dizendo ainda que isso tornaria o desporto «100 por cento melhor, para sempre».

Relativamente a esta nova proposta, Roy Keane achou algo «muito americanizada».