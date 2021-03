O Liverpool somou mais uma derrota caseira este domingo (1-0 ante o Fulham). Enquanto decorria o jogo, já após o golo que deu a vitória aos visitantes, o antigo lateral-direito Gary Neville questionou, através das redes sociais: «Quão mau está o Liverpool neste momento?».

Ora, a questão deixada por Neville na rede social Twitter teve resposta minutos depois de uma antiga figura do Liverpool, Jamie Carragher, que respondeu à medida ao compatriota que fez toda a carreira no Manchester United.

«Pior do que o teu Valência!!», escreveu Carragher, em alusão ao período em que Neville passou, na época 2015/2016, no comando técnico dos espanhóis, onde alcançou dez vitória em 28 jogos oficiais e contribuiu para o modesto 12.º lugar na liga espanhola. Nessa temporada, Nuno Espírito Santo e o atual treinador do Tondela, Pako Ayestarán também passaram pelo cargo de treinador da equipa.

Worse than your Valencia!! https://t.co/hnRk1T6Dm5 — Jamie Carragher (@Carra23) March 7, 2021