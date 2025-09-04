A seleção de Itália realizou o último treino no centro de treinos de Coverciano esta manhã, antes de partir para Bérgamo de tarde, onde esta sexta-feira à noite enfrentará a Estónia. Trata-se da terceira partida do seu grupo de qualificação para o Mundial 2026.

O selecionador Gennaro Gattuso teve uma má notícia na manhã desta quinta-feira. Gianluca Scamacca deixou o estágio, pois o avançado do Atalanta não recuperou totalmente do desconforto com que chegou ao centro de treinos e, por isso, não estará disponível para os jogos contra a Estónia e Israel.

Já na época passada, Scamacca viveu um calvário de lesões que o deixaram participar em apenas um jogo oficial. No arranque de 2025/26, marcou um golo em dois jogos.

Os outros avançados à disposição de Gennaro Gattuso são Francesco Pio Esposito (Inter de Milão), Moise Kean (Fiorentina) Giacomo Raspadori (Atlético Madrid) e Mateo Retegui (Al-Qadsiah).