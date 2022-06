O selecionador nacional de Espanha, Luis Enrique, reconheceu esta quinta-feira, após o empate a uma bola ante Portugal, na primeira jornada da Liga das Nações, que o jogo podia ter dado vitória dos espanhóis, mas que Portugal também podia ter saído com a vitória de Sevilha.

«No geral, a equipa esteve bem, criámos mais ocasiões do que eles, não muitas mais, mas passou-se o que se passou nos últimos dois jogos com Portugal: podíamos ter ganho, empatámos que foi o mesmo resultado, mas podíamos ter perdido», referiu Luis Enrique, em conferência de imprensa.

«Com 1-0, criámos oportunidades para o segundo, mas não foi assim e estás sempre exposto neste tipo de jogos. No geral, estou mais satisfeito: calor, final de época, jogadores que, quer queiras quer não, querem o final da época para descansar», prosseguiu.

O técnico espanhol rotulou ainda de «desconhecido» o médio Gavi, de 17 anos, que foi titular e fez a sétima internacionalização pela seleção principal de Espanha.

«Indiscutível não é, qualquer um que vem acrescenta, qualquer um dos 40-45 habituais está à disposição para ajudar a equipa. Mas sobre o Gavi eu tenho uma sensação de que é um desconhecido no futebol espanhol, inclusive para muita gente que o tem perto. Porque o Gavi não é um jogador que só corre, que luta e que a nível defensivo é top. A nível ofensivo, com bola, é um jogador especial. Um interior puro, capaz de receber entrelinhas, de dar o último passe. Tem golo, remate de cabeça e poderio físico. Um jogador único com 17 anos», referiu Luis Enrique, sobre o jovem do Barcelona, tendo sido minutos depois, questionado pelas palavras que tinha dito na primeira resposta sobre Gavi, esclarecendo o que queria dizer.

«Quem o tem perto pode ser qualquer alguém de qualquer sítio. Eu dou a minha opinião, não tenho por norma criticar, mas digo o que vejo e o que sinto. Não falo do clube [ndr: Barcelona], falo no geral. No futebol espanhol. Gavi é um desconhecido no futebol espanhol, qualquer um que veja os jogos do Barcelona pensa que o Gavi luta muito, é muito valente, isso sem bola. Mas com bola é um desconhecido, é o que queria dizer», rematou.