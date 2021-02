O Gaziantep, de Sá Pinto, voltou a marcar passo no campeonato turco, ao empatar (0-0) na receção ao Antalyaspor, em jogo da 26.ª jornada da prova.

Na equipa do técnico português, Roderick Miranda foi titular, ao passo que André Sousa foi lançado na segunda parte, aos 58 minutos.

Com este resultado, que representa o segundo jogo sem ganhar, o Gaziantep está agora na sétima posição, com 39 pontos. Já o Antalyaspor é nono, com 33.