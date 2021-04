O Galatasaray, com o médio português Gedson Fernandes em campo nos 90 minutos, venceu este sábado na deslocação ao Goztepe, por 3-1, em jogo da 35.ª jornada da primeira liga turca de futebol.

A grande figura da equipa foi o jovem médio Muhammed Kerem Aktürkoglu, de 22 anos, que fez os três golos do Galatasaray, aos 19, 39 e 64 minutos de jogo. Os tentos consumaram o triunfo com reviravolta, depois de Fousseni Diabaté ter dado vantagem ao Goztepe, aos nove minutos.

Com este resultado, o Galatasaray fica agora com o mesmo número de jogos (33) dos dois principais rivais e aproxima-se do líder Besiktas, que empatou na sexta-feira.

Os comandados de Fatih Terim continuam no terceiro lugar, agora com 65 pontos, a um do Fenerbahçe, segundo com 66, e a seis do Besiktas, que ocupa o primeiro lugar, com 71 pontos.

Também este sábado, o Alanyaspor, com o guarda-redes português Marafona na baliza, perdeu por 1-0 na casa do Yeni Malatyaspor. Está no quinto lugar, com 52 pontos.

O Trabzonspor, com Edgar Ié, empatou na receção ao Hatayspor (1-1) e segue no quarto lugar, com 59 pontos.