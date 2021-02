O Galatasaray, com o médio português Gedson Fernandes em campo nos 90 minutos, recebeu e venceu este sábado o Erzurum BB, por 2-0, em jogo da 27.ª jornada da primeira liga turca.

Os golos da equipa de Istambul foram apontados pelo egípcio Mostafa Mohamed, aos 38 e 45 minutos, que levaram o resultado já em 2-0 para o intervalo.

Na segunda parte, Kilinc ainda fez o que seria o 3-0, aos 65 minutos, mas o golo foi anulado após o árbitro ter visto as imagens no vídeo-árbitro, descortinando uma mão na bola antes do golo.

No Erzurum BB, o internacional marroquino e também sub-21 português Manuel da Costa fez os 90 minutos.

Gedson leva agora quatro jogos e um golo pelo Galatasaray, que fica líder isolado à condição, com 57 pontos, mas com mais três pontos e mais um jogo que o Besiktas, segundo classificado que só joga na terça-feira, ante o Yeni Malatyaspor.