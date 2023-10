Geir Bakke não foi recebido de forma amigável no regresso ao estádio do Lilestrom.

O técnico norueguês deixou o Lillestrom ao fim de quatro temporadas e assumiu o comando do rival Valerenga, o que motivou uma mensagem de boas-vindas este domingo, no duelo entre as duas equipas norueguesas.

Nas bancadas, na zona do túnel, ergueu-se uma tarja com um rato com cabeça de humano enforcado e «Judas» escrito na testa, enquanto segura um saco de dinheiro na mão.

«O dinheiro de Trøim só pode comprar ratos desleais», podia ler-se noutra das faixas exibidas, em alusão ao bilionário Tor Olav Trim, proprietário do Valerenga.

«É preciso aceitar o facto de que há adeptos que não acham que a mudança foi correta. Acho que está tudo bem em fazerem isto desta maneira. É bom humor. Se o rato me descreve? Não, acho que não», brincou o treinador após o jogo, ao VG.

O encontro, refira-se, terminou com vitória por 2-0 do Lillestrom.