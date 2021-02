Com Florentino a jogar o quarto de hora final, o Mónaco apurou-se para os 16 avos de final da Taça de França ao vencer por 1-0 em casa do Grenoble.



O único golo dos monegascos foi anotado por Stevan Jovetic aos 36 minutos a passe de Diop.



Ao contrário do médio cedido pelo Benfica, Gelson Martins não foi opção para Niko Kovac.



Por sua vez, o Marselha alcançou o primeiro triunfo desde a saída de André Villas-Boas. O conjunto do Sul de França passou em casa do Auxerre com golos de Benedetto (54m) e de Dieng, já para lá da hora.



Nota ainda para a vitória do Montpellier de Pedro Mendes na visita ao Estrasburgo (2-0) e para o triunfo do Lens na casa do Nantes (4-2). A maior surpresa da ronda até ao momento foi a eliminação do Bordéus perante o Toulouse, do segundo escalão (2-0).