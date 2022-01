O Mónaco, com o futebolista português Gelson Martins a titular, perdeu este domingo na deslocação a Montpellier, por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0 e de ainda ter recuperado até à igualdade, no duelo da jornada 22 da primeira liga francesa.

Elye Wahi (13m) e Stephy Mavididi (32m) deram vantagem de 2-0 à equipa da casa, que não contou com o defesa português Pedro Mendes, que ainda não jogou em 2021/2022 depois de uma grave lesão sofrida em abril de 2021.

O Mónaco respondeu bem e Ben Yedder reduziu logo a seguir ao 2-0, fazendo o 2-1 aos 34 minutos.

Mais golos ficaram reservados para a reta final do encontro, na segunda parte. Já sem Gelson, substituído aos 67 minutos, o Mónaco chegou ao 2-2 por Vanderson, ao minuto 82.

Porém, e já com o médio português Tiago Ribeiro, de 19 anos, em campo – o jovem formado no FC Porto fez a estreia pela equipa principal dos monegascos – Mavididi estragou ainda mais o cenário para os visitantes, fazendo o 3-2 final (90+1m), que deu o triunfo ao Montpellier, equipa que tem agora 34 pontos e é sexta classificada, tendo mesmo ultrapassado o Mónaco, agora sétimo, com 33.

Este domingo, nos cinco jogos do início da tarde, nota para o triunfo do Bordéus, do português Ricardo Mangas, num jogo com sete golos, ante o Estrasburgo.

O PSG-Reims é às 19h45.