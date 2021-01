O Mónaco venceu o Montpellier, no Stade de la Mosson, por 3-2, na partida inaugural da 20.ª jornada.



Sem Gelson Martins e Florentino, os monegascos chegaram ao intervalo com uma vantagem confortável no marcador. O conjunto de Kovac abriu o marcador com um pontapé de primeira de Kevin Volland na recarga a um pontapé à trave de Ben Yedder (24m).



Volvidos 11 minutos, o Mónaco ampliou a vantagem numa jogada invulgar: Caio Henrique cruzou de pé direito e Ben Yedder desviou de cabeça para o fundo da baliza do conjunto da casa. O internacional gaulês fez o bis na transformação de um penálti e deixou o Mónaco a vencer por 3-0.



Sem Pedro Mendes, a formação do arménio Michel Der Zakarian conseguiu responder e marcou dois golos em cinco minutos (Wahi e Delort), relançando o encontro. Ainda assim, o Mónaco segurou o triunfo e ascendeu ao quarto lugar. Por sua vez, o Montpellier é oitavo colocado.