O presidente do Nápoles, Aurelio de Laurentiis, oficializou no domingo a saída do treinador Gennaro Gattuso, pouco depois de a equipa napolitana ter terminado a Liga italiana na quinta posição, fora da Liga dos Campeões.

«Querido 'Rino', estou feliz por ter passado quase duas temporadas contigo. Ao agradecer-te o trabalho realizado, desejo-te êxito onde quer que tu vás. Um abraço também à tua mulher e aos teus filhos», escreveu De Laurentiis na sua conta oficial do Twitter.

Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 23, 2021

A mensagem do dirigente napolitano foi publicada menos de uma hora depois de o Nápoles tropeçar na receção ao Verona (1-1), de Miguel Veloso, e perder a sua posição na Liga dos Campeões a favor da Juventus, de Cristiano Ronaldo, que assim foi quarta.

Na conta de Twitter do clube foi publicada uma fotografia de Gattuso e a frase «obrigado mister».

Gattuso ingressou no Nápoles em dezembro de 2019, quando rendeu Carlo Ancelotti. Acabou a sua primera época na sétima posição, tendo este ano finalizado no quinto posto.