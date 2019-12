O Inter de Milão goleou o Génova por 4-0, em jogo da 17.ª jornada da Serie A e igualou a Juventus no topo da classificação.



Os nerazzurri tiveram em Lukaku a figura da partida. O internacional belga abriu a contagem à meia hora de jogo com um potente cabeceamento após cruzamento de Candreva. Volvidos dois minutos, o ex-Manchester United assistiu Gagliardini para o 2-0.



FICHA DE JOGO



Na etapa complementar o Inter dispôs de uma grande penalidade. Lukaku foi altruísta e concedeu a Esposito a possibilidade de marcar o primeiro golo na Liga transalpina, aumentando a vantagem para 3-0. O resultado final foi fixado por Lukaku a vinte minutos do final.



Com esta vitória, o Inter igualou a Juventus com 42 pontos na primeira posição da Serie A. O Génova de Thiago Motta, que teve um regresso infeliz a Milão, é penúltimo.



Classificação da Serie A