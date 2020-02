A Lazio respondeu ao triunfo da Juventus, e voltou a colocar-se a um ponto da liderança da Serie A, com um triunfo no reduto do Génova (2-3).

FICHA DE JOGO

Adam Marusic deu vantagem à equipa visitante logo ao segundo minuto de jogo, com Ciro Immobile a aumentar a vantagem já na segunda parte, ao minuto 51. Foi o 30.º golo da época para o internacional italiano.

O Génova reagiu logo de seguida, com um golo de Francesco Cassata (57m), mas Danilo Cataldi voltou a dar dois golos de vantagem à Lazio, ao minuto 71.

Domenico Criscito ainda reduziu novamente, de penálti (90m), mas a Lazio segurou o triunfo.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO