O Génova alcançou a primeira vitória sob o comando de Andiy Schevchenko e, ao bater a Salernitana (1-0), o treinador ucraniano marcou encontro com o Milan nos oitavos de final da Taça de Itália. A Udinese, com Beto no banco, também segue em frente, com uma goleada ao Cotrone (4-0), tal como o Veneza que deixou o Ternana (3-1) pelo caminho.

Começamos pelo Génova que alcançou o primeiro triunfo sob o comando de Shevchenko que, desta forma, garantiu o regresso a San Siro onde cumpriu parte da carreira ao serviço do Milan. O treinador ucraniano de 45 anos, que rendeu Mauro Tassotti, já tinha cumprido cinco jogos no banco do Génova, mas só hoje festejou o primeiro triunfo sustentado num golo solitário de Ekuban (76m).

Mais tranquila foi a vitória da Udinese sobre o Crotone (4-0), num jogo em que ao avançado português Beto começou o jogo no banco e não chegou a sair de lá. Pussetto abriu e fechou a goleada, com golos aos 20 e aos 62 minutos. Pelo meio também marcaram Maio (28m) e Success (41m), este último na conversão de uma grande penalidade. A Udinese marcou, assim, encontro com a Lazio na próxima eliminatória.

Também esta terça-feira, o Veneza bateu o Ternara por 3-1 e já sabe que, nos oitavos de final, vai defrontar a Atalanta. Depois de uma primeira parte sem golos, Heymans (49m), Cmigoj (66m) e Forte (81m) marcaram para a equipa da casa, enquanto Pettinari (53m) marcou o golo de honra dos visitantes.

Resultados dos 16 avos de final

Terça-feira:

Génova-Salernitana, 1-0

Udinese-Crotone, 4-0

Veneza-Ternana, 3-1

Quarta-feira:

Verona-Empoli

Cagliari-Cittadella

Fiorentina-Benevento