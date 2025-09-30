O selecionador nacional de Moçambique, Chiquinho Conde, chamou cinco atletas que atuam em Portugal para a sua mais recente convocatória. O mais proeminente é Geny Catamo, extremo do Sporting.

Além dele, Witiness Quembo, do Nacional, Diogo Calila, do Santa Clara, Keyns Abdala, do Chaves, e Pepo, do Caldas, estão entre os eleitos. Todos eles já trabalharam anteriormente às ordens do selecionador.

A lista serve para dois duelos de qualificação para o Mundial 2026 frente à Guiné Conacri (9/10) e Somália (14/10). O primeiro jogo é em casa, o segundo é disputado na Argélia, devido aos conflitos armados existentes na Somália.

Geny Catamo, natural de Maputo, soma 36 jogos e dez golos pela seleção do seu país.