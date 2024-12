O ex-futebolista Mikhail Kavelashvili, que passou em clubes como Manchester City, Basileia, Sion ou Dinamo Tsibilissi, foi eleito este sábado presidente da Geórgia.

Kavelashvili recebeu o apoio de 224 dos 300 deputados nacionais e municipais que participaram na votação, substituindo a líder da oposição Salome Zurabishvili.

Kavelashvili, que era o único candidato na corrida, ao concorrer pelo partido do poder, torna-se assim o sexto presidente na história da Geórgia desde a sua independência da União Soviética, em 1991.

Apesar disso, a oposição boicotou as eleições e contesta fortemente o panorama atual ao não reconhecer a legitimidade do resultado legislativo das eleições parlamentares. Esta foi a primeira vez que a Geórgia elegeu um presidente por voto indireto, através de um colégio eleitoral e não por voto popular, no seguimento de mudanças constitucionais impostas em 2017.

O partido do ex-futebolista, Sonho Georgiano, tem ligações ao governo de Vladimir Putin.