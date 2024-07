Ricardo Costa é o novo treinador do Dila, da Geórgia.

A notícia foi dada pela agência de comunicação do antigo jogador do FC Porto, que deixou precisamente o cargo que treinador dos sub-17 dos dragões no final da época passada.

No Dila, Ricardo Costa vai sucessor no cargo a outro português, no caso Rui Mota, que havia deixado o cargo por opção própria, explicou o clube.

O Dila, refira-se, é o atual líder da primeira divisão da Geórgia, com quatro pontos de vantagem sobre o Torpedo Kutaisi, decorridas 18 jornadas.