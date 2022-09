O futebolista neerlandês Georginio Wijnaldum afirmou, esta terça-feira, que já aceitou por fim a realidade da lesão sofrida há cerca de um mês, no treino da Roma, quebrando o silêncio entre um período complicado e assegurando que está tudo a «correr bem» após a fratura na tíbia da perna direita.

O médio de 31 anos, que chegou à equipa treinada pelo português José Mourinho para 2022/23, lesionou-se ao fim de duas semanas no clube, num treino, já depois de ter feito a estreia oficial, a 14 de agosto, ao entrar aos 79 minutos do jogo com a Salernitana, para o campeonato.

«Desde a minha lesão não respondi ou disse algo porque estava emocionado e triste com a situação da minha lesão», começou por dizer, numa mensagem através da rede social Instagram, em vídeo.

«Posso dizer que agora estou num bom espaço, a minha reabilitação está a correr bem, aceito a situação como é. Posso dizer que agora é por isso que posso dar 100 por cento na minha recuperação e tudo está a correr bem. Quero agradecer todas as mensagens, aos meus antigos clubes e às pessoas à minha volta e também aos adeptos da Roma. Dá-me força para voltar o mais rápido possível. Sei que é difícil porque acabei de juntar-me ao clube, mas tenho esperança que façamos uma boa época. Ainda falta tempo, estou a dar o meu melhor para voltar o mais rápido possível», apontou.

As perspetivas para o regresso de Wijnaldum apontam para janeiro de 2023, já após o Mundial de 2022 no Qatar, que vai falhar.