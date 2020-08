Mikel Oyarzabal, jogador da Real Sociedad, testou positivo para a Covid-19 e foi excluído da convocatória da seleção espanhola, informou a Real Federação Espanhola.



Luis Enrique chamou para o lugar do extremo do emblema basco Gerard Moreno, avançado do Villarreal que foi o melhor marcador espanhol da Liga local.



«La Roja» concentra-se esta segunda-feira para começar a preparar os duelos contra Croácia e Alemanha, da Liga das Nações.