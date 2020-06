O futebolista espanhol Gerard Piqué festejou, em 2010, a conquista do Mundial de futebol, numa prova que ficou, contudo, marcada por várias feridas no seu rosto. Os jogos com a Suíça e com Honduras foram prova desse sofrimento.

«No primeiro jogo abriram-me a sobrancelha, no segundo o lábio. E, em dois dias, num treino, deram-me com uma bola na cara e abriram-me novamente o lábio. Recordo-me de Vicente del Bosque [ndr: selecionador] dizer: “que má sorte que tem este rapaz”. Mas sim, eu parti a minha cara por Espanha, longa vida ao rei!», afirmou Piqué, em declarações ao L’Esportiu, na terça-feira.

Os lances lembrados por Piqué no Mundial 2010:

No primeiro jogo da fase de grupos, que Espanha perdeu por 1-0, Piqué ficou com a sobrancelha aberta no golo de Gelson Fernandes. Na jornada seguinte, num corte perante um jogador das Honduras, ficou com uma ferida no lábio. Na final, recorde-se, a seleção espanhola bateu a Holanda, por 1-0, no prolongamento.

«Aquela seleção era o melhor exemplo de que, acima de um craque, havia uma equipa. Não havia um líder: havia Iker [Casillas], Xavi, Puyol… entre eles os três, veteranos, resolviam-se, mas não havia um líder. Todos dizem isso», lembrou, ainda.