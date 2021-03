O futebolista espanhol do Barcelona, Gerard Piqué, sofreu um «entorse no ligamento lateral interno do joelho direito», informou esta quinta-feira o clube catalão, em nota oficial.

O jogador de 34 anos acabou o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça do Rei, ante o Sevilha, em dificuldades físicas, no prolongamento, tendo mesmo sido visível um coxear do central nos instantes finais do encontro.

Os exames médicos realizados na manhã desta quinta-feira descartaram um pior cenário, o de uma rotura de ligamentos. Ainda assim, e segundo o jornal As, Piqué deve desfalcar o Barcelona durante três semanas – falha assim, entre outros, o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, ante o Paris Saint-Germain, em França, para o qual os catalães vão em desvantagem de 4-1.

Piqué fez, na quarta-feira, aos 90+4’, o 2-0 no Barcelona-Sevilha, que levou o jogo para prolongamento, período no qual Braithwaite fez o golo do 3-0, que apurou a equipa de Ronald Koeman para a final da competição.