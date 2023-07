Os Estudiantes de La Plata emitiram um forte comunicado onde criticam a postura do jovem defesa-central Gerónimo Spina e dos seus representantes, por trocarem o clube argentino pelo Atlético de Madrid.

«O jovem Gerónimo Spina deixa o clube despedaçado, arrebatado, mas, acima de tudo, com uma manifesta ingratidão por tudo o que foi oferecido pela instituição ao longo da sua formação, e isso é o que mais dói. A ganância, a visão de curto prazo, os negócios fáceis e mesquinhos foram mais fortes do que a possibilidade de crescer em um lugar que o acolheu e treinou durante toda a sua juventude», pode ler-se na nota do clube de La Plata, que estende as críticas aos colchoneros.

«O Atlético de Madrid está a agarrar sem qualquer permissão um jogador formado desde muito pequeno na nossa instituição, aproveitando-se dessa forma da falta de proteção legal que rodeia a questão. Essa situação é bem conhecida pelo jovem Spina, os seus representantes, assim como o mencionado Atlético de Madrid», vincam.

«As promessas incertas e sem escrúpulos de quem representa os jovens é uma ameaça constante enfrentada pelos clubes formadores. O caso Spina NÃO é a exceção. O oportunismo ganancioso de sair sem autorização do local que o formou, e aproveitando o vazio legal, não reflete em nada os valores que o Club Estudiantes de La Plata proclama», lê-se ainda.

Os Estudiantes terminam o comunicado com um repúdio «absoluto» à decisão tomada pelo jogador, pelos representantes e pelo Atlético.

«Nós confiamos nos nossos treinadores e atletas e entendemos que o que aconteceu com o jovem Spina não é nada mais do que um mau exemplo e uma exceção», finalizam.