O Getafe, com o português Domingos Duarte a titular, perdeu por 3-1, este domingo, na deslocação ao reduto do Maiorca, na 30.ª jornada do campeonato espanhol.

Os visitantes até abriram a contagem, aos 23 minutos, por Borja Mayoral, mas os anfitriões garantiram o triunfo com golos de Lee Kang-In (57m e 90+4m) e Antonio Raillo (64m).

Com este resultado, o Maiorca sobe ao 10.º posto, com 40 pontos, enquanto o Getafe soma 31 e é 16.º.