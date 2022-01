O Real Madrid voltou a perder 15 jogos depois. Os merengues foram derrotados por 1-0 no terreno do Getafe, orientado por Quique Flores e que contou ainda com a presença do benfiquista Florentino Luís, que entrou aos 74 minutos.

O único golo do encontro foi apontado logo aos nove minutos, pelo turco Enes Unal. O ex-FC Porto Eder Militão complicou à entrada da grande área e permitiu que o avançado roubasse a bola e ficasse na cara de Thibaut Courtois.

O guarda-redes belga até estava impedido de ir a jogo depois de ter testado positivo à Covid-19, a 28 de dezembro. Contudo, realizou dois testes no dia seguinte com resultado negativo e a La Liga autorizou que fosse a jogo. Na mesma situação, também o médio Fede Valverde e Camavinga foram dados como aptos, mas o uruguaio não saiu do banco, enquanto o francês nem entrou na ficha de jogo por estar suspenso.

Já Luka Jovic e Vinicius Júnior continuam de fora após os testes positivos à covid-19.

Apesar do maior domínio, o Real Madrid entra da pior forma em 2022 e volta a perder com o Getafe, algo que não acontecia desde há precisamente 10 anos.

A turma de Carlo Ancelotti segue líder com 46 pontos, mais oito do que o Sevilha, que tem menos dois jogos realizados.