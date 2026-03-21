VÍDEO: Domingos Duarte marca e assiste na vitória do Getafe
Central em destaque no triunfo frente ao Espanyol
O Getafe venceu por 2-1 na deslocação ao reduto do Espanhol, em jogo a contar para a 29.ª jornada da liga espanhola. Domingos Duarte esteve em destaque na partida com um golo e uma assistência.
A equipa da casa entrou forte na partida e chegou mesmo a fazer dois golos, no entanto os tentos foram anulados por fora-de-jogo. O Getafe inspirou-se na equipa da casa e, em jogo, Domingos Duarte adiantou a formação espanhola no marcador (45+3m).
Ainda na compensação da primeira parte, o defesa-central português assistiu o golo de Arambarri que, aos 45+7 minutos, ampliou a vantagem.
No segundo tempo, Roberto Fernández ainda reduziu a desvantagem (68m) para 2-1, mas o golo solitário do avançado espanhol não foi suficiente para o Espanyol repor a igualdade no marcador.
Com este resultado, o Espanyol ocupa o oitavo lugar, com 38 pontos. O Getafe, por sua vez, é nono classificado, com 37 pontos.