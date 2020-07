Um penálti de Sergio Ramos, marcado com êxito aos 79 minutos, permitiu ao Real Madrid vencer o Getafe esta quinta-feira, por 1-0, em jogo da 33.ª jornada da liga espanhola.

Após uma falta de Miramontes sobre Carvajal, o central espanhol bateu Soria para o único golo do encontro, no Estádio Alfredo di Stéfano.

Com o empate de terça-feira do Barcelona, na receção ao Atlético de Madrid, a equipa comandada por Zinedine Zidane aproveitou da melhor forma, consolidando a posição na liderança do campeonato, na luta pelo título.

A vantagem dobra, passando de dois para quatro pontos, quando faltam cinco jornadas e um total de 15 pontos por disputar. Foi a sexta vitória consecutiva dos merengues na prova.

No próximo domingo, o Real joga fora, frente ao Athletic Bilbao, enquanto o Barcelona visita o Villarreal.