A Atalanta foi derrotada em casa do Milan no último domingo (2-0) e Gian Piero Gasperini não estava de bom humor, já que esta foi a quarta derrota nos últimos cinco jogos.

Ora quando já estava dentro do carro, o treinador da Atalanta foi provocado por adeptos do Milan que o atiçaram por «nunca ter ganho nada». O técnico italiano pediu-lhes para se afastarem e, num momento de fúria, atirou uma sanduíche – que já estava a meio – através da janela do carro, em direção aos adeptos.

Ora veja: