Gianluca Prestianni, jogador do Benfica, lamentou nas redes sociais a derrota na final do Mundial Sub-20, na madrugada desta segunda-feira. Após um bom torneio, a Argentina perdeu no derradeiro encontro com Marrocos, que se sagrou campeão no escalão no Chile.

Prestianni foi um dos elementos mais importantes da albiceleste, com cinco jogos disputados e duas assistências. Neste momento duro, recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem.

«Orgulho! O que dizer? Demos tudo até ao último jogo, até ao último segundo, mas o futebol é muito injusto e não há nada a reprovar. Agradeço a todos os meus colegas, à equipa técnica e a toda a equipa por nos darem sempre todo o seu apoio. Obrigado a todas as pessoas que nos apoiaram e acompanharam durante todo este Mundial», começou por dizer.

«O futebol dá sempre desforra por isso fiquem tranquilos, porque isto é muito longo. Orgulhoso de ser argentino», rematou o médio, já olhando para o futuro. Agora, deve voltar em breve aos trabalhos no Benfica. Tomás Pérez, do FC Porto, também partilhou balneário com ele na seleção sub-20.