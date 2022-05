Gianluigi Donnarumma já decidiu que quer continuar no Paris Saint-Germain, com quem tem contrato até 2026, mas acredita que não terá a concorrência de Keylor Navas na baliza na próxima época. O italiano assumiu que os dois guarda-redes souberam gerir a rotação nesta temporada, mas com dificuldade.

«Tenho uma relação muito boa com o Keylor, somos dois bons rapazes, entendemos a situação, mas foi difícil, e para ele também, mas digamos que gerimos bem, com todo o grupo e principalmente entre nós os dois», afirmou em entrevista à AFP.

Há algumas semanas, o costa-riquenho garantiu que não iria fazer «outra época igual a esta» e vincou que «muitas coisas têm de mudar no futuro». Ora, Donnarumma partilha da opinião do companheiro.

«Dividir a baliza com Navas? Não, certamente isso não vai acontecer, porque acho que o clube vai fazer escolhas», frisou.

Em época de estreia no Parc des Princes, Donnarumma participou em 23 jogos. Já Keylor Navas, completou 25 partidas.