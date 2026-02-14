Giannis Antetokounmpo, extremo do Milwaukee Bucks, respondeu à questão mais debatida dos últimos anos do futebol mundial. No que toca a Messi ou Ronaldo, a estrela da NBA confessou que prefere... Ronaldo.

Em declarações aos jornalistas, no âmbito do fim-de-semana All-Star, o grego foi questionado sobre este assunto sempre polémico.

«Messi é um talento puro. Ele é provavelmente o melhor jogador de sempre», começou por referir.

Ainda assim, o atleta – que já foi campeão da NBA, Finals MVP e MVP da fase regular – confessou que se identifica mais com o português

«Eu aproximo-me de pessoas que são parecidas comigo. Trabalho duro, disciplina, cuidar do corpo e ser consistente durante muitos anos. Tem 41 anos e continua a jogar ao a mais alto nível. A minha mentalidade é parecida com a de Cristiano Ronaldo.»

Ainda assim, olhando para a carreia de Messi, o grego de 31 anos admite que o argentino leva a melhor. Porém, é bastante claro sobre qual é o jogador que prefere.

«Por isso, quando me fazes essa pergunta, eu digo Ronaldo. Mas se comparares quem ganhou mais na carreira…. Oito bolas de outro contra cinco. Mundial contra não Mundial. Tem a ver com aquilo que preferes», concluiu.