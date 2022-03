O futebolista do Lincoln Red Imps, Joseph Chipolina, foi punido com um mês de suspensão pela UEFA, depois de ter feito um teste que detetou a presença de cocaína no organismo, a 25 de novembro de 2021.

Nesse dia, a equipa de Gibraltar defrontou em casa o Copenhaga, da Dinamarca, num jogo que os nórdicos venceram por 4-0, na quinta jornada do grupo F da Liga Conferência. Chipolina fez o controlo pós-jogo e «a análise da amostra do jogador por um laboratório credenciado pela WADA [ndr: Agência Mundial Antidoping] revelou a presença de cocaína», referiu esta terça-feira a UEFA, em comunicado.

O jogador de 34 anos acabou por não ter influência no encontro, de forma direta, até porque foi suplente não utilizado na formação de Gibraltar.

No entanto, e nesta altura, Chipolina já está livre de qualquer castigo e já poderá estar disponível para o próximo encontro nas competições europeias, que deverá apenas ser na próxima época. É que, na mesma nota, a UEFA explica que o Comité de Apelo «decidiu, na sua reunião de 19 de janeiro de 2022, suspender o jogador por um mês», mas este mesmo castigo produziu efeitos «a partir da data de suspensão provisória», que era 19 de dezembro de 2021.

Durante este período, Chipolina esteve mesmo sem jogar pelo Lincoln Red Imps: ainda jogou a 30 de novembro com o Mons Calpe para o campeonato, mas depois só voltou a 30 de janeiro último, contra o Europa FC.