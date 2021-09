Reece Styche, jogador internacional por Gibraltar, contou ao jornal The Sun um episódio infeliz protagonizado por Erling Haaland e pelo capitão da seleção ibérica, Roy Chipolina.

«[Após o jogo de 7 de setembro] Nenhum de nós queria a camisola do Haaland, ignorámo-lo. Em março passado, o nosso defesa Roy Chipolina pediu-lhe a camisola no final do jogo. A Noruega tinha vencido por 3-0, mas Haaland não marcou e foi substituído após uma hora e estava mal-humorado», adiantou Styche.

«Depois de terem dado entrevistas às televisões, o Roy perguntou-lhe: 'O meu filho é um grande fã teu, importavas-te que trocássemos camisolas?'. O Haaland olhou para ele, riu-se e foi-se embora. Ele pode comprar muita coisa, mas não pode comprar classe. Talvez o destaque na comunicação social lhe tenha subido à cabeça», atirou o jogador.