Gianluigi Donnarumma está fora da convocatória do Paris Saint-Germain para a Supertaça Europeia, conntra o Tottenham. O italiano passa de indiscutível para excluído... porque não chegou a acordo para a renovação de contrato, avança o L'Equipe.

Não é por acaso que o PSG anunciou Lucas Chevalier há poucos dias, num negócio a rondar os 40 milhões de euros. Segundo o L'Equipe, o ex-Lille já é visto como o guarda-redes número um do plantel, pois Donnarumma entrou no último ano de contrato e não renova.

O PSG entende, assim, que este verão é uma boa altura para vender o jogador e ter algum retorno financeiro com um dos melhores guarda-redes do mundo, antes que saia a custo zero no verão de 2026.

A confirmar-se a saída, Donnarumma sai pela porta pequena pela segunda vez na carreira. A primeira aconteceu no Milan, em 2021, clube de formação e onde despontou aos 16 anos. Saiu a custo zero.

Ao fim de quatro temporadas, o italiano de apenas 26 anos já soma 74 internacionalizações e 486 jogos a nível senior. Ganhou 12 títulos coletivos, entre eles a última Champions ou o Euro 2020.