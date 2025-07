É oficial! Em final de contrato, Kanya Fujimoto deixou o Gil Vicente e rumou ao Birmingham, da segunda divisão inglesa. O médio assinou um contrato até 2028.

«Estamos muito felizes por confirmar a contratação de Kanya Fujimoto. O médio de 26 anos assinou um contrato de três anos», pode ler-se no comunicado oficial.

Tal como o Maisfutebol avançou em tempo oportuno, o japonês não renovou contrato com os gilistas e decidiu procurar um novo destino. Em Portugal até havia interesse no médio nipónico, mas a nova aventura será mesmo em Inglaterra.

Agora, prepara-se para representar o terceiro clube na carreira, depois de ter vestido as camisolas do Gil Vicente e do Tokyo Verdy.

Na equipa de Barcelos, durante cinco épocas, duas delas por empréstimo do Tokyo Verdy, Fujimoto fez um total de 181 jogos, apontando 15 golos e 22 assistências.

