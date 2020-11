O Gimnasia, emblema da Liga argentina que Diego Maradona treinava desde a temporada passada, despediu-se de El Pibe com «uma carta ao céu» publicada nas redes sociais.

O vídeo apresenta camisolas da seleção argentina e do clube de La Plata no relvado, colocadas no trono personalizado de Maradona.

«Fizeste-nos melhores e vais ficar aqui para sempre, porque como disseste: somos o povo e tu viverás no povo», diz o narrador.

Veja o vídeo associado ao artigo.