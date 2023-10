A ginástica portuguesa esteve em destaque, este fim-de-semana, em Varna, na Bulgária, no Campeonato da Europa de Ginástica Acrobática. Os atletas lusos conquistaram três títulos europeus.

O grupo masculino de João Teles, Gonçalo Sampaio, Nuno Santos e Vicente Colaço, venceu o a medalha de Ouro nas categorias de All Around e Exercício Dinâmico e ainda ganhou um Bronze em Equilíbrio.

Mónica Lima e Maria Marvão sagraram-se Campeãs da Europa depois de terminarem a Final do Exercício Dinâmico em primeiro lugar.

O Grupo Feminino composto por Eduarda Portela, Carolina Marques e Joana Pinto conquistou medalhas de Prata, ao terminar a final de Equilíbrio e a competição de All Around em segundo lugar.

O Bronze ficou para o Par Masculino de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira (Final de Dinâmico e All Around) e para o Par Feminino de Beatriz Carneiro e Yasmin Rodrigues (Equilíbrio).

No escalão de juniores, o Grupo Masculino de Afonso Maia, Tiago Coelho, Jorge Silva e Pedro Ramalho terminou a final de Dinâmico em segundo lugar.

O Par Misto de André Fiuza e Madalena Tomás arrecadou o Bronze na Final de Equilíbrio e no All Around. O mesmo resultado foi obtido pelo Grupo Feminino de Marta Oliveira, Leonor Carreira e Ema Fernandes em All Around.