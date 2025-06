O médio Giorgi Kochorashvili, reforço do Sporting para 2025/26, despediu-se de forma emocionada do Levante, clube pelo qual se sagrou campeão da II Liga espanhola, no domingo, uma semana depois de garantida a subida de divisão.

Em pleno relvado, rodeado por colegas de equipa, equipa técnica e adeptos, o internacional georgiano deixou vários agradecimentos e disse que não é um «adeus», mas sim um «até já».

«Olá, adeptos. Quero começar por agradecer aos meus companheiros, que aguentaram todos os golpes nos treinos. Ao treinador, a toda a equipa técnica, porque confiaram em mim até ao fim e, sem a minha família, nada seria possível. Obrigado a todas as pessoas que trabalham no Levante, porque fizeram tudo muito fácil para mim desde que cheguei com 19 anos. Era um menino e saio como um homem. Muito obrigado. E, por fim, obrigado a vós, adeptos. Sem vós, isto não seria possível. Não é um adeus, é um até já», referiu Kochorashvili.

O médio de 25 anos acabou a época com 35 jogos, seis golos e quatro assistências pelo Levante, clube ao qual chegou na época 2019/20. Pelo meio, teve uma passagem por empréstimo no Castellón, em 2022/23, antes de afirmar-se em definitivo na equipa principal do Levante.

O médio, de 25 anos, assinou até 2030 pelo Sporting e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. O Sporting pagou 5,5 milhões de euros pela totalidade do passe do médio internacional georgiano, valor que pode subir até mais dois milhões de euros em bónus, caso sejam cumpridos os objetivos contratualizados entre as partes.

Kochorashvili não foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Geórgia (ante Ilhas Faroé na quinta-feira e Cabo Verde no domingo) e vai ter um período de férias, antes de juntar-se aos trabalhos do Sporting para a nova época.